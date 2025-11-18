«Altro che e-commerce, qui c’è il buio» 

Dal 2012 a oggi il centro storico di Nuoro ha perso per strada oltre 120 attività commerciali. Il dato allarmante segna un meno 19,2 per cento. L’antica via Majore arranca, così come il quartiere deleddiano di Santu Predu. E il Comune cosa intende fare per arginare la moria di negozi? «Dobbiamo proporre anche un cambio culturale ai commercianti, siamo in pieno e-commerce», ha detto ai microfoni del tg di Videolina Giuseppe Mercuri, neo assessore alle Attività produttive: «Quindi, con gli interlocutori giusti, possiamo pensare a dei corsi di formazione. Potremmo anche valutare il baratto amministrativo», ossia lavori fatti dai privati in cambio di sconti sulle imposte. Nicolina Carta, storica commerciante del Corso, porge un pensiero condiviso: «Altro che e-commerce, qui bisogna tornare al negozio di quartiere, al contatto umano. I commercianti non hanno bisogno di corsi».

Malumore

La folla del fine settimana è già un ricordo. L’effetto di Mastros in Nùgoro, con le sue 25mila presenze, è terminato. Dalle parti del corso Garibaldi riaffiora il solito copione. Amaro, differente. I commercianti attendono risposte. Il sindaco Emiliano Fenu condivide le parole del suo assessore: «L’apertura all’e-commerce è positiva, visto che i sardi utilizzano sempre di più questo strumento. Il baratto amministrativo, poi, è un’occasione che ci offre la legge». Antonio Cambedda, imprenditore nel settore abbigliamento e presidente provinciale di Federmoda, sentenzia: «Intanto il Comune ha altre competenze, per i corsi di formazione ci sono le associazioni di categoria. Credo che il compito dell’amministrazione comunale non sia quello di insegnarci a fare il nostro lavoro ma quello di metterci nelle condizioni di farlo al meglio. Dunque, perché non pensano a darci un ambiente urbano decoroso, a dare soluzioni ai nostri problemi?». Cambedda prosegue: «Non credo proprio che i problemi del centro storico possano essere risolti puntando sull’online. Anzi, l’e-commerce è la negazione dei centri storici, di una tradizione secolare che si fonda sul commercio minuto e sul rapporto umano».

Il Corso

Per i nuoresi è la via-simbolo. “Su Cursu”, come ripetono alcuni habitué dello storico bar Cambosu. Il corso Garibaldi oggi dà il peggio di sé. «Dobbiamo ravvivare questa strada, il discorso dell’e-commerce porterebbe ad altre chiusure», rincara Cambedda. «Il centro storico deve diventare un posto dove si fanno “esperienze”, non un “museo ammuffito”». Nicolina Carta aggiunge: «I problemi non si risolvono in questo modo. Siamo al buio da tre giorni e qui parlano di e-commerce e di baratto amministrativo? Perché chi ci amministra non pensa a dare un’immagine giusta del nostro centro storico? Sarebbe questo il vero successo».

Centro commerciale

«Il centro storico ha bisogno di una ristrutturazione concettuale ed estetica dell’offerta: attività che diventino presidi per una città che invecchia, un valore commerciale definito e unico al metro quadro, una riqualificazione reale degli spazi, un piano parcheggi e di viabilità moderno», afferma il presidente del Centro commerciale naturale Corso Garibaldi, Salvatore Piredda. «Inoltre, servono incentivi alle nuove aperture: più apri, meno paghi. Va rilanciato l’artigianato artistico per costruire un percorso commerciale identitario e necessario».

Gian Luca Deriu, direttore di Confcommercio Nuoro-Ogliastra, sottolinea: «Le proposte vanno forse meglio analizzate e articolate con dati e ipotesi. Molti Comuni attuano la rivitalizzazione urbana di centri e periferie, con progetti importanti e fondi europei. Dubito che il baratto amministrativo sia la soluzione determinante, considerato che in Italia pochi Comuni lo hanno applicato con risultati ancora da apprezzare».

