«Altri ventitré alberi da abbattere» 

L’argomento corre veloce di bocca in bocca a Decimomannu. Prima via le palmette da un’aiuola in piazza Santa Greca, adesso il proseguo del piano studiato per mettere in sicurezza il verde pubblico. Saranno abbattute ventitré piante: due querce in via Verga e tre in via Nazionale, sei pini in via Nazionale (due secchi già questa settimana) e due nel parco di Santa Greca nonché, in quest’ultimo, due fillirea e otto pioppi. Un’altra trentina di alberi verranno potati, mentre verranno rimossi o fresati svariati ceppi tra piazza e parco di Santa Greca, viale Italia e via Nazionale.

Gli alberi rimossi saranno sostituiti con 31 bagolari e 16 jacarande: «L’obiettivo - dice il consigliere delegato al Verde pubblico Luca Littera - è quello di incrementare il nostro parco arboreo ma senza dimenticare la sicurezza di chi percorre le strade e frequenta le aree verdi». Il programma di lavoro deriva dalla perizia redatta da un agronomo che ha censito tutto il patrimonio degli alberi di Assemini. E che adesso ha gli occhi dei residenti puntati addosso.

Il restyling

Senza attendere che l’infuocata diatriba sulle palme di Santa Greca si fosse spenta, l’amministrazione ha dato comunicazione dei nuovi tagli in vista: «Un’operazione dolorosa ma necessaria - commenta la sindaca Monica Cadeddu - che ha richiesto molto tempo per il suo studio e anche molte risorse: ci costerà oltre 100mila euro. Questi abbattimenti garantiranno la sicurezza di tutti noi e contribuiranno a migliorare il nostro patrimonio verde».

«Dopo un anno di lavoro e programmazione - spiega Littera - siamo giunti all’avvio della messa in sicurezza e rinnovamento del verde pubblico nel nostro paese. Abbiamo fatto eseguire una relazione agronomica dalla quale si evince la presenza di diverse piante a riscio crollo di cui è previsto l’abbattimento».

Le reazioni

Non mancano le critiche da parte dei consiglieri di minoranza: «Le uniche motivazioni valide per giustificare il taglio di un albero - dichiara Anna Paola Marongiu - sono la constatata pericolosità o l’esigenza di realizzare opere per la salvaguardia della pubblica incolumità. Per farlo qualcuno si deve prendere la responsabilità, in particolar modo se si tratta di specie protette». Per Marongiu le palmette in piazza non andavano tolte: «L’opinabile motivazione di dare maggior visibilità al concerto non è valida e sufficiente a giustificare la rimozione».

Sulla stessa linea Mario Grieco: «Decimomannu dispone di un importante patrimonio arboreo. Nessuno mette in discussione la relazione dell’agronomo, ma in questa non erano inserite le palme che adornavano la piazza da più di trent’anni. Chiederemo spiegazioni tramite apposita commissione di controllo e garanzia». Chiude Leopoldo Trudu: «Conosciamo la pericolosità di alcuni pini ma anche metodi diversi dal taglio per la messa in sicurezza delle persone, delle auto e del selciato».

RIPRODUZIONE RISERVATA