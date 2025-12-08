Altri tre milioni, bilancio record 

Una variazione al bilancio con «una cifra straordinaria per un Comune con meno di mille abitanti», commenta il sindaco Ennio Vacca. E in effetti la soddisfazione era palese tra i consiglieri quando nel corso dell’ultima Assemblea civica di Masullas, oltre all’approvazione del Piano urbanistico comunale, si è dato l’ok all’ingresso nelle casse di tre milioni di euro.

Investimenti

L’investimento più rilevante riguarda il Programma integrato di riqualificazione urbana, per il quale Masullas ha ottenuto due milioni e 100mila euro di fondi regionali. «Un finanziamento approvato qualche anno fa – prosegue Vacca - Ora però abbiamo completato la parte di redazione e mettiamo le somme per l’attuazione. Con questa progettazione si andrà a riqualificare tutta la parte periferica del paese, una fascia che parte dal Giardino botanico e arriva fino alla località Is Ortus».

A questi si aggiungono, sempre dalla Regione, 300mila euro per gli interventi sulla viabilità, 200mila per la manutenzione del cimitero e 25mila euro per la transizione digitale; dallo Stato, invece, 15mila euro per l’acquisto di nuovi libri per la Biblioteca e 40mila per attività educative rivolte ai minori. «Quest’ultima – commenta Vacca - è una misura ottenuta da soli quattro Comuni in tutta la Sardegna». Inoltre, per completare lo studio sul Piano di assetto idrogeologico, l’amministrazione ha stanziato circa 65mila euro.

Il nuovo Puc

«Quella dell’ultimo Consiglio è una seduta di grande importanza per Masullas – afferma Vacca - anche perché abbiamo approvato il Puc preliminare. Con il nuovo Piano urbanistico miriamo a riordinare le aree e ridurre le zone di espansione, in modo tale da riqualificare il centro storico diminuendo i vuoti urbani. Inoltre, vorremmo individuare aree adatte all’installazione di fonti di energia rinnovabili. I finanziamenti, invece, permetteranno di migliorare servizi, programmare il futuro e costruire nuove opportunità». Vacca sottolinea che «questi risultati sono frutto di un lavoro costante, di una visione chiara e della collaborazione tra uffici, amministrazione e partner istituzionali». Un passaggio fondamentale in prospettiva futura. «L’approvazione del Puc preliminare e l’avanzamento del Pai – conclude il sindaco - segnano un passaggio storico nella pianificazione del paese».

