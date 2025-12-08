VaiOnline
Masullas.
09 dicembre 2025 alle 00:17

Altri tre milioni, bilancio record 

Vacca: «Cifra straordinaria per un Comune con meno di mille abitanti»  

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Una variazione al bilancio con «una cifra straordinaria per un Comune con meno di mille abitanti», commenta il sindaco Ennio Vacca. E in effetti la soddisfazione era palese tra i consiglieri quando nel corso dell’ultima Assemblea civica di Masullas, oltre all’approvazione del Piano urbanistico comunale, si è dato l’ok all’ingresso nelle casse di tre milioni di euro.

Investimenti

L’investimento più rilevante riguarda il Programma integrato di riqualificazione urbana, per il quale Masullas ha ottenuto due milioni e 100mila euro di fondi regionali. «Un finanziamento approvato qualche anno fa – prosegue Vacca - Ora però abbiamo completato la parte di redazione e mettiamo le somme per l’attuazione. Con questa progettazione si andrà a riqualificare tutta la parte periferica del paese, una fascia che parte dal Giardino botanico e arriva fino alla località Is Ortus».

A questi si aggiungono, sempre dalla Regione, 300mila euro per gli interventi sulla viabilità, 200mila per la manutenzione del cimitero e 25mila euro per la transizione digitale; dallo Stato, invece, 15mila euro per l’acquisto di nuovi libri per la Biblioteca e 40mila per attività educative rivolte ai minori. «Quest’ultima – commenta Vacca - è una misura ottenuta da soli quattro Comuni in tutta la Sardegna». Inoltre, per completare lo studio sul Piano di assetto idrogeologico, l’amministrazione ha stanziato circa 65mila euro.

Il nuovo Puc

«Quella dell’ultimo Consiglio è una seduta di grande importanza per Masullas – afferma Vacca - anche perché abbiamo approvato il Puc preliminare. Con il nuovo Piano urbanistico miriamo a riordinare le aree e ridurre le zone di espansione, in modo tale da riqualificare il centro storico diminuendo i vuoti urbani. Inoltre, vorremmo individuare aree adatte all’installazione di fonti di energia rinnovabili. I finanziamenti, invece, permetteranno di migliorare servizi, programmare il futuro e costruire nuove opportunità». Vacca sottolinea che «questi risultati sono frutto di un lavoro costante, di una visione chiara e della collaborazione tra uffici, amministrazione e partner istituzionali». Un passaggio fondamentale in prospettiva futura. «L’approvazione del Puc preliminare e l’avanzamento del Pai – conclude il sindaco - segnano un passaggio storico nella pianificazione del paese».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

Il focus

Sassari, spaccio e violenza: il centro storico in ostaggio

Il prete di strada: «Qui gli zombie sono la normalità» 
Emanuele Floris
Lo studio

C’è da spostare una bietola selvatica

È una specie protetta: la sua presenza bloccava la bonifica della valle del Rio San Giorgio 
Maurizio Liscia
La storia

Dottoressa Queen Babygen, dai sogni di bimba immigrata alla laurea in Medicina

La festa della comunità filippina: «Un modello per i nostri ragazzi» 
Sara Marci
l’accordo

Migranti, dall’Europa arriva il via libera ai centri di rimpatrio

Delibera dei 27 nel Consiglio Ue: nuovo giro di vite sugli ingressi 
La tragedia

Sfrattato, fa saltare in aria la casa

Un 71enne muore tra le fiamme nel Fiorentino: rogo scoppiato dopo l’esplosione 