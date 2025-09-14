Altri tre ettari per le attività produttive 

Cambierà volto l’ingresso di Villamar dal lato Furtei. In località Pala Atzargius prenderà il via la realizzazione di una nuova area Pip di 33.415 metri quadri, destinata ad accogliere nove lotti produttivi: qui potranno insediarsi attività industriali, artigianali, di trasformazione, commerciali, ma anche punti di ristoro come bar e tavole calde. L’opera è stata inserita nell’aggiornamento del piano triennale delle opere pubbliche durante lo scorso Consiglio comunale, e qualche giorno fa è stata pubblicata la manifestazione d’interesse per le aziende interessate all’esecuzione dei lavori.

«Occasione di crescita»

«Il progetto – spiega il vicesindaco Pierpaolo Porcu – garantisce importanti opere di urbanizzazione e viabilità, con aree pedonali, parcheggi e zone verdi. I nove lotti consentiranno lo sviluppo di nuove attività artigianali e commerciali e rappresentano un’occasione di crescita per le imprese e per l’occupazione, oltre che un ampliamento dei servizi per la popolazione» . Nella seduta, oltre all’inserimento dell’opera nel piano, anche una variazione di bilancio che destina 117mila euro di avanzo vincolato proprio ai lavori del Pip.

La nuova area sorgerà di fronte alla zona artigianale già esistente, che ospita otto attività, e sarà interconnessa da una rotatoria. Quest’ultima, di collegamento tra la Statale 197 e la zona Pip, garantirà sicurezza anche in questo tratto stradale. Il progetto esecutivo della rotatoria, già approvato, rientra nel programma di «manutenzione straordinaria e ampliamento del piano per gli insediamenti produttivi» ed è finanziato anche con fondi regionali per la sicurezza viaria. Il costo complessivo della rotatoria è di 420mila euro, di cui 120mila a carico del Comune. «Si tratta di un’opera strategica per lo sviluppo dell’intero comparto produttivo», sottolineano dagli uffici comunali.

Argine allo spopolamento

Anche l’opposizione guarda con favore all’intervento complessivo che cambierà volto all’ingresso sud del paese: «Un’opportunità – commenta il consigliere Valerio Porcu – per chi vorrà intraprendere un’attività in una posizione logisticamente favorevole, un’ottima occasione di sviluppo economico e di contrasto al fenomeno dello spopolamento».

Con la nascita della nuova area e la costruzione della rotatoria, Pala Atzargius è destinata a diventare un polo ordinato, funzionale ed esteticamente gradevole, pensato per attrarre imprese e garantire sviluppo. Un tassello importante nella strategia di Villamar per rafforzare il tessuto economico e offrire nuove prospettive alla comunità.

