Altri tre arresti per la latitanza soft di Messina Denaro 

PALERMO. I nuovi dettagli sulla latitanza di Matteo Messina Denaro sembrano confermare che il boss più ricercato del Paese facesse una vita normale grazie a una fitta rete di complici. Ieri i carabinieri del Ros hanno arrestato tre insospettabili. L’architetto Massimo Gentile, siciliano da anni residente in provincia di Monza, dove si occupa di appalti per conto del Comune, suo cognato Cosimo Leone, tecnico radiologo all’ospedale di Mazara del Vallo, Leonardo Gulotta. Salgono dunque a 14 i sospettati di complicità col capomafia finiti in cella dal 16 gennaio, quando un blitz dei Carabinieri mise fine alla sua latitanza.

Secondo i nuovi dettagli dell’ipotesi accusatoria a novembre 2014 Messina Denaro andò personalmente da un concessionario di Palermo per acquistare una Fiat 500 e poi in banca, per ritirare l’assegno da consegnare al rivenditore. Il boss usò una falsa carta di identità intestata all’architetto Gentile e indicò come numero telefonico quello di Leonardo Gulotta. La caccia al veicolo ha portato i carabinieri alla concessionaria, dove è stata trovata la pratica dell’acquisto della macchina con la fotocopia della carta d’identità, che aveva la foto di Messina Denaro, alcuni dati di Gentile e altri falsi. Per l’acquisito il capomafia ha versato mille euro in contanti e 9.000 attraverso un assegno circolare emesso dalla filiale di Palermo dell’Unicredit di corso Calatafimi.

Allo sportello esibì il falso documento e versò euro 9mila euro in contanti, dicendo che erano frutto del commercio di vestiti. Sul fronte sanitario gli investigatori sostengono che il latitante fu aiutato per una Tac urgente da Cosimo Leone, che avrebbe costantemente informato sulla salute del paziente Andrea Bonafede, cugino e omonimo del geometra che aveva prestato al boss l’identità per farsi curare.

