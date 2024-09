Altri sei ostaggi uccisi, gli israeliani in piazza per contestare Netanyahu 

Gaza. Le notizie sul ritrovamento di altri sei corpi di ostaggi israeliani in un tunnel di Gaza hanno svegliato ieri un Paese provato da mesi di guerra, scioccando violentemente la popolazione. Ma il primo ministro Benyamin Netanyahu, nonostante la gravità della situazione, dopo che in due settimane sono stati recuperati i corpi di dodici rapiti senza vita, ha scelto di non presentarsi in pubblico, rivolgendosi alla nazione con un messaggio registrato per ribadire che il rifiuto dei negoziati per la liberazione dei rapiti è da imputare solo a Hamas.

Il premier ha contattato poi privatamente le famiglie delle vittime: «Voglio dire quanto mi dispiace e chiedervi perdono per non aver potuto riportare a casa Sasha vivo», ha detto in una telefonata ai genitori di Alexander Lobanov, ucciso da Hamas e ritrovato sabato sera insieme con i corpi di altri cinque ostaggi. Due famiglie dei rapiti uccisi hanno però rifiutato di parlargli, altre non hanno risposto alle sue telefonate.

A sintetizzare bene la situazione ci ha pensato un ministro del Likud, lo stesso partito di Netanyahu, che ha voluto mantenere l'anonimato ma ha fatto filtrare tutte le preoccupazioni del premier per la possibilità che centinaia di migliaia di persone possano scendere in piazza per protestare contro di lui. Lo sciopero generale indetto per oggi materializza infatti la più grande paura politica di Bibi. D’altra parte le autopsie hanno rivelato che gli ostaggi sono stati assassinati tra giovedì e venerdì, a poche ore dalla decisione cruciale del gabinetto di sicurezza che aveva votato all’unanimità il dispiegamento dell’esercito sul corridoio Filadelfia, tra Gaza ed Egitto. Questa condizione, di fatto rifiutata più volte da Hamas e dal Cairo, continua ad ostacolare i colloqui tra le parti. In realtà la decisione del gabinetto era quella che il premier persegue da mesi, ma che negli ultimi giorni ha voluto rendere ufficiale. Come ha detto una fonte politica al giornale Haaretz, «l'uomo restio a decidere ha improvvisamente battuto i pugni sul tavolo andando contro l’intero apparato di difesa e dopo che il ministro della Difesa Yoav Gallant lo aveva esplicitamente avvertito che stava mettendo a rischio la vita degli ostaggi».

La decisione è stata il messaggio che Hamas aspettava per gettare su Israele la colpa dello stallo dei colloqui. Netanyahu comunque tira dritto per la sua strada: «Dico ai terroristi di Hamas che hanno ucciso i nostri rapiti e dico ai loro leader, non staremo fermi e non staremo in silenzio. Perseguiremo voi, vi prenderemo e regoleremo i conti». Il premier più longevo della storia d'Israele, che ha governato il Paese per più di sedici anni tranne una brevissima pausa nel 2021, non è disposto a scendere a patti con i terroristi. O, come insinuano in molti, vuole mantenere la sua poltrona a tutti i costi per non affrontare da privato cittadino i tre processi che lo vedono imputato per corruzione e frode e che vanno avanti ormai da anni. Ben sapendo che le frange oltranziste del suo governo non gli darebbero la fiducia necessaria per rimanere in sella se scendesse a patti con Hamas.

