Altri sei milioni di euro per la nuova strada 

La nota ufficiale è firmata dalla Città metropolitana: sono arrivati dalla Regione sei milioni di euro per la strada destinata a collegare Burcei a Sinnai, Maracalagonis e alla Statale 125. Si tratta della prima tranche del finanziamento di 25.382.492,83‬ di euro che – sommati a quelli già destinati al questo progetto dalla Regione – garantiscono i 65 milioni necessari per completare l’opera. Soldi pubblici già destinati a questo intervento. L’obiettivo: avvicinare il paese montano a Cagliari.

L’iter

Una buona notizia, finalmente sarebbe il caso di dire perché la realizzazione della nuova strada è in ritardo. Ritardo pesantissimo, se si pensa che risale agli anni ‘90 la donazione da parte dell’imprenditore Sergio Zuncheddu, editore del gruppo l’Unione Sarda, del progetto di questa nuova arteria stradale ai burceresi.

«Ci avevano assicurato – spiega il sindaco di Burcei Simone Monni – che gli interventi sarebbero partiti a settembre del 2025, due mesi fa. Invece no, c’è stato un ulteriore rinvio. Adesso le ruspe dovrebbero entrare in azione per il primo lotto, quello proprio alle porte del nostro paese, nella primavera del 2026. Dispiace dover ogni volta rassicurare i nostri concittadini e dare spiegazioni: c’è da capire le loro preoccupazioni, quella strada è attesa da generazioni. Adesso che si intravede l’inizio dei lavori ogni contrattempo, ogni intoppo burocratico mette di malumore noi burceresi».

Il comitato

Vittorio Monni è il portavoce di un comitato nato a Burcei proprio a sostegno della realizzazione di questa nuova strada, destinata ad abbattere i tempi di percorrenza verso Cagliari e soprattutto a rendere più sicuro il viaggio dei pendolari che per studio o lavoro lasciano ogni mattina il paese montano. «Chiediamo un crono programma certo», dice Monni, «che venga rispettato dai tecnici e controllato dagli amministratori della Città metropolitana. Non se ne può più di sentirci dire che forse i lavori cominceranno a breve. Basta “ forse ”. Il cantiere già avviato a Maracalagonis è stato bloccato perchè serve la Valutazione di impatto ambientale? Ma non potevano pensarci prima?».

I pericoli

E se la nuova strada è in ritardo, quella vecchia, cioè l’attuale Provinciale, unico accesso a Burcei dall’Orientale Sarda, dal bivio di Campuomu, è in pessime condizioni. Il sindaco Simone Monni ha segnalato il problema alla Città metropolitana, che l’ha avuta in eredità dalla defunta (amministrativamente) Provincia del Sud Sardegna: «Troppe buche, guardrail arrugginito, mancano le più elementari misure di sicurezza per la visibilità in una zona che d’inverno spesso deve fare i conti con la nebbia e la neve. Non si può lasciare un’intera comunità in questa condizioni di pericolo».

RIPRODUZIONE RISERVATA