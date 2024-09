Altri quattro ripescaggi Ora i gironi sono pronti 

Sono Academy Porto Rotondo, Atletico Phiniscollis, Nikeyon 1962 e Sant’Anna 2010 le ultime quattro squadre ripescate in Seconda categoria con la nuova graduatoria. Ora gli otto gironi sono al completo: ciascuno sarà composto da 15 squadre. Il Consiglio direttivo del Comitato regionale sardo presieduto da Gianni Cadoni aveva riaperto i termini delle domande per i ripescaggi per rimediare a un’incongruenza nella prima graduatoria. Erano state subito ammesse Tre Stelle, San Giorgio Flumini, PGS Audax Capoterra e Su Planu Calcio 1985. Con la nuova graduatoria sono stati assegnati i quattro posti vacanti. L’Audax è stato inserito nel girone A, il Su Planu nel B, il Flumini nel C, il Sant’Anna nel D, il Nikeyon nel girone E, l’Atletico Phiniscollis nel raggruppamento F. Tre Stelle nel G e l’Academy Porto Rotondo sono nel girone H. Non è stata ccolta la domanda di Caniga e Treselighes. Il campionato inizierà domenica 6 ottobre.

RIPRODUZIONE RISERVATA