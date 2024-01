Altri quattro giardini in città 

Un parco pronto, a Barracca Manna, altri tre aperti nel Quartiere Europeo, in via Keplero, in via Avicenna e in via Parigi.

«In occasione di diversi sopralluoghi nel quartiere abbiamo incontrato la cittadinanza, confrontandoci sulle proposte per l’area che sarebbe diventata il proseguimento del parco tra via delle Felci e via Fellini», spiega Emanuele Boi, presidente della commissione verde pubblico della municipalità di Pirri. «Oltre a completare la messa in posa del prato, è emersa la necessità di arredi, illuminazione e attrezzature sportive». Il vicepresidente della Municipalità Alessandro Murgia aggiunge: «Abbiamo sollecitato più volte l'assessorato e ora che l'inaugurazione è imminente lo scopriamo grazie a un cartello». «Ci siamo battuti», sottolinea la presidente della Municipalità Maria Laura Manca, «perché il quartiere di Baracca Manna avesse maggiori servizi e che questo terreno comunale fosse trasformato in parco». E intanto sono state aperte le tre nuove aree verdi nel Quartiere Europeo.

