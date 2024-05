Altri quattro barracelli 

Quattro nuovi agenti hanno prestato il giuramento e ora fanno parte della compagnia barracellare di Setzu. Luca Pillitu, Antonello Sisti, Michael Ignazio Scema e Gianni Contu si aggiungono agli altri 14 agenti già in servizio, incrementando la compagnia con una forza essenziale per il controllo del territorio e la prevenzione degli incendi estivi. «Dal 2017 – specifica il sindaco Sandro Palla – abbiamo una convenzione con il Comune di Genuri che permette alla nostra compagnia di operare anche lì».

Il capitano della compagnia, Giovannino Melis, ha accolto con entusiasmo i nuovi agenti: «Si deve sottolineare l'importanza del loro contributo in un momento in cui le sfide legate al servizio di abigeato e alla prevenzione degli incendi sono particolarmente pressanti». Un ringraziamento speciale è stato rivolto a tutti i barracelli per la loro dedizione e serietà. (g. g. s.)

