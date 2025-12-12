VaiOnline
Oristano.
13 dicembre 2025 alle 00:08

Altri posti letto, l’hospice si allarga 

Quattro nuove stanze nella struttura che ha ospitato 160 pazienti 

L’hospice “Angela Nonnis” passerà da 8 a 12 posti letto grazie a un finanziamento di un milione e mezzo di euro della Regione. Il commissario dell’Asl Federico Argiolas a stretto giro ha nominato Emanuele Milia responsabile del provvedimento e formalizzato il cronogramma. Il 2026 sarà occupato dalla messa a punto dell’operazione e in particolare del progetto; a dicembre la gara d’appalto, a gennaio 2027 l’apertura e chiusura del cantiere.

«Bella notizia»

Giuseppe Obinu, responsabile della struttura fin dall’apertura (settembre 2019): «Una bella notizia, l’hospice dopo sei anni oltre che poter disporre di altri spazi per le attrezzature da utilizzare nei servizi a domicilio avrà 4 nuove stanze per ospitare i pazienti in attesa di essere ricoverati. Anche queste saranno simili alle otto che disponiamo, tutte singole complete di bagno, frigo e poltrona letto per ospitare di notte un eventuale familiare».

La carenza

L’hospice dedicato alla memoria della dottoressa Angela Nonnis, come l’intera sanità oristanese sconta la carenza di operatori. I sei medici compreso Obinu non lasciano nessuno e niente dietro, procedono con grande spirito missionario che però potrebbe non bastare visto che un medico lascerà a giorni e tre dei restanti cinque rischiano di dover abbandonare il 31 dicembre se non dovessero ottenere il rinnovo del contratto. «Spero proprio che siano confermati, altrimenti sarà un problema», commenta Obinu.

I numeri

La squadra che collabora con i medici, 6 infermieri e 7 oss, dovrebbe avere almeno altri due titolari. «La struttura ha ospitato quest’anno 156 pazienti, a fine dicembre chiuderemo con 160 circa. A questi si aggiungono quelli che vengono curati a domicilio», conclude Obinu. Oltre il milione e mezzo per l’hospice la Regione ha assegnato all’Asl 5 altri 5,3 milioni di euro. Tre milioni e centomila per la messa in sicurezza e la manutenzione di facciate e copertura dell’ospedale “Mastino” di Bosa. Al poliambulatorio di Oristano sono stati assegnati 550mila euro; 350mila alla Guardia medica di Usellus per manutenzione e per lo stesso motivo 300mila alla Guardia medica di Baressa. A questi 5,8 milioni si aggiunge un altro milione per l’acquisto di «piccole tecnologie biomediche-informatiche e arredi».

