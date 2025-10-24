VaiOnline
Santu Lussurgiu.
25 ottobre 2025 alle 00:29

Altri mezzi alla compagnia barracellare  

Nuovi automezzi per la compagnia barracellare che potrà rafforzare la vigilanza e il monitoraggio del territorio. Grazie ai fondi regionali, 130mila euro, sono stati acquistati un pick-up con modulo antincendio e un mezzo di servizio e strumentazione antincendio.Si aggiungono ai quattro autoveicoli utilizzati tutto l’anno per garantire un servizio capillare nel territorio. Sabato scorso l’inaugurazione con il sindaco Diego Loi che ha augurato «alla compagnia barracellare di continuare nell’ottimo impegno del controllo e vigilanza territoriale».La compagnia, nata nel 2010, conta 65 agenti, guidati dal capitano Francesco Serra coadiuvato dai vice Salvatore Soru e Pasquale Corbinzolu.I barracelli lussurgesi si sono distinti in tutti questi anni, ottenendo nel 2021 anche una menzione speciale da parte degli organi di valutazione regionale per il servizio in favore della comunità. ( j.p. )

