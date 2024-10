Altri lavori per non finire sott’acqua 

Il Comune ci riprova a mettere in sicurezza la zona del Foro boario dove quando piove abbastanza, ma non da bomba, si forma un lago che blocca le auto e preoccupa, oltre a far imbestialire, residenti, pedoni, automobilisti e commercianti.

Le proteste

«Da vent’anni viviamo questa situazione di disagio e di pericolo con l’acqua che arriva da “Pratza e is bois”, e non so dove altro ancora, percorre via Umbria e oltre: un disastro. Adesso dicono che ci rimetteranno mano, bene. Speriamo che sia l’ultima volta perché di lavori in questi anni ne ho visto tanti ma che siano serviti neppure uno», sbotta Tarcisio Murgia, titolare del “Barcisio”, che anche martedì sera “come quando fuori piove” ha piazzato le paratie in alluminio per impedire l’ingresso dell’acqua di scarico da Pratza e is bois nel suo locale in via Umbria 127. «Non solo acqua piovana, qui arriva di tutto», aggiunge.

Nella lavanderia “Serenella”, martedì hanno fatto gli straordinari. «Siamo usciti alle 22 perché qui era un fiume d’acqua, impossibile lasciare il locale. È una storia che dura da quando sono arrivata in via Ricovero, oltre 35 anni fa; sono stati spesi parecchi soldi ma la situazione anziché migliorare è peggiorata. Non ne posso più».

Manutenzione fantasma

Una città fragile che, oltre a problemi strutturali della rete fognaria, sconta i difetti dovuti all’intasamento dei pozzetti per la scarsa manutenzione leggasi pulizia. In centro, come a Silì, dove gli allagamenti non sono mancati.

Sì ai lavori

La Giunta, anticipando di qualche giorno le criticità e i disagi che l’acquazzone (previsto) ha criticamente evidenziato, ha approvato la delibera che approva il progetto esecutivo della “Messa in sicurezza del rischio idraulico nella aree di via Sardegna – implementazione della condotta tratto foro boario – via Carnia, redatto da “Rtp sud ovest Engineering srl – studio Sps srl”. Un lavoro di un milione e 400mila euro a valere sul finanziamento Pnrr che prevede oltre a Foro boario, le aree di via Busachi, della scuola di via Rockefeller per un milione e mezzo e di via Magellano a Torregrande per 1,3 milioni.

Cantieri precedenti

Nelle zone di piazza Pintus il Comune in passato è intervenuto a più riprese. Nel 2019 aveva approvato un progetto di massima e nel 2021 l’esecutivo a cura di Tonino Mulas di 370mila euro per il ripristino della funzionalità idraulica; nell’agosto dello stesso anno affidava i lavori alla Due effe srl di Siamaggiore. Altro giro, altra corsa si spera finale.

Interventi in provincia

I vigili del fuoco sono stati impegnati per diverse ore martedì notte anche nel resto della provincia. Sono state impegnate 4 squadre di Oristano, Abbasanta e Ales che hanno dovuto far fronte a 120 interventi. A Cabras, in particolare, una famiglia ha dovuto trovare riparo altrove perché l’abitazione era stata allagata.

