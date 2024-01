Altri fondi per restaurare la chiesa di San Giacomo 

Sale a 137 mila euro l’impegno di spesa del Comune per il restauro della chiesa di San Giacomo: 37 mila euro in più rispetto al progetto originario redatto da un raggruppamento temporaneo di professionisti. Il Comune ha deciso di estendere l’intervento a tutti i prospetti esterni della chiesa includendo anche il lato est e sud dell’edificio di culto non ricompresi nel progetto originario. L’obiettivo è riconsegnare alla comunità la chiesa restaurata nella sua interezza.

Con il nuovo progetto, oltre al restauro di tutti i prospetti della chiesa e della sagrestia, è previsto il ripristino della pavimentazione esterna per eliminare l’umidità in risalita, causa dei distacchi di intonaco dalle pareti. Di particolare rilievo anche l’adeguamento della finestra dell’abside che sarà sostituita e impreziosita con il recupero della cornice lapidea attualmente ricoperta da uno strato di intonaco. La chiesa di San Giacomo, edificata nel XVII secolo durante la dominazione spagnola, fa parte del percorso individuato dalla Fondazione “Cammino di Santu Jacu” all’interno della rete nazionale delle “Destinazioni di pellegrinaggio”. Un progetto ambizioso che punta a rendere fruibili i luoghi del turismo religioso e ambientale promuovendo itinerari a piedi o in bici. Per il restauro, il Comune ha ottenuto 50 mila euro dalla Regione, il resto sarà coperto con fondi del bilancio interno. (c. z.)

