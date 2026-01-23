Altri fondi per far nascere la nuova rsa 

Inizia a diventare realtà la casa integrata per anziani di Genuri, per cui, fino ad oggi, sono stati spesi un milione e 800mila euro,di cui 1,5 milioni della Regione e per il resto finanziati dalla donazione di 300mila euro dell’ex carabiniere genurese Carlo Simbula.Nei giorni scorsi è stata collaudata la struttura portante dell’edificio che, secondo il sindaco, Sandro Branca, «è un passaggio fondamentale che ne certifica la solidità strutturale e la piena sicurezza». I lavori proseguiranno con una nuova fase: sono disponibili 400mila euro destinati alla pavimentazione interna, all’intonaco dei locali e alla realizzazione dei servizi igienici e sanitari: «interventi indispensabili per rendere la struttura pienamente funzionale», commenta Branca.

Parallelamente, è stato avviato il progetto esecutivo per la realizzazione della recinzione, la sistemazione delle aree verdi, dei parcheggi, l’efficientamento energetico e per l’arredo interno: «Per il completamento di queste ultime opere, l’amministrazione è già attivamente impegnata nel reperimento dei finanziamenti necessari, con l’obiettivo di portare a compimento un progetto atteso e di rilevante valore sociale per l’intera comunità», conclude Branca.

