Altri fondi per aprire l’edificio del Giudice di pace 

Ulteriori 50 mila euro per completare la ristrutturazione dell’ex edificio del Giudice di pace. La cifra era stata stanziata dall’ex commissario straordinario Graziella Madau e poi confermata dal sindaco Albina Mereu, insediatasi a giugno dell’anno scorso.

Le risorse dalle casse comunali vanno a sommarsi agli 84 mila euro ottenuti dal Ministero circa 2 anni fa. Fondi necessari per la riqualificazione dell’edificio da destinare a usi sociali.

I lavori del primo lotto sono terminati l’anno scorso e sono stati utili per sistemare muri perimetrali e copertura ma le risorse statali non sono state sufficienti a completare il restauro degli spazi interni, da qui la decisione del Comune di destinare altri 50 mila euro.

In questo modo verrà completato l’intervento nel resto dell’edificio, in particolare la riqualificazione dei serramenti e degli infissi, nonché gli impianti idrico-sanitario e i servizi igienici. L’edificio in via Po, una volta terminati i lavori di restauro, sarà utilizzato dalle associazioni culturali e sociali.

Un importante riqualificazione dello stabile che fino a qualche anno fa ospitava le udienze civili e penali del Giudice di pace e poi, una volta terminata la sua funzione, è rimasto chiuso e abbandonato. ( j. p. )