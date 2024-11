Altri due tentativi di rapina e furto ai danni dei market 

Ancora episodi di microcriminalità ad Assemini. Nel mirino due supermarket. Giovedì sera, tentata rapina al market Punto Dì di via Asproni. Venerdì, nelle prime ore del giorno, tentato furto al Super Pan di via Sardegna con spaccata della vetrata.

Le forze dell’ordine sono impegnate nelle ricerche dei responsabili autori dei blitz nei due supermercati. La paura è tanta, il direttore del punto vendita di via Asproni non ha voluto rilasciare dichiarazioni per non intralciare le indagini. Pare che la cassiera sia stata minacciata con un oggetto contundente e che sia riuscita, ribellandosi, a sventare la rapina mettendo in fuga il ladro mascherato.

Il giorno dopo, intorno all’una e trenta di venerdì, la spaccata notturna al Super Pan di via Sardegna, a poco meno di 24 ore da quella messa a segno al Super Pan di Decimomannu. Una zona altamente trafficata e densamente abitata quella di Assemini, a due passi dalla Statale 130.

Una banda composta da alcuni uomini ha forzato e frantumato l’ingresso laterale vetrato di via Parigi. L'allarme sonoro e luminoso è scattato immediatamente, facendo desistere i delinquenti prima che riuscissero a superare il varco. Giunti i carabinieri, i malviventi si erano già dati alla fuga.

Secondo le prime ricostruzioni fatte dalle forze dell'ordine pare non si tratti della “banda delle Giulietta” che ha agito a Decimomannu la notte prima e Cagliari. Solo le telecamere di videosorveglianza comunali potranno fornire maggiori indizi. (sa. sa.)

