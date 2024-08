Altri due funzionari lasciano il Comune per la Provincia 

Non si placa l’emorragia di dipendenti comunali per mobilità volontaria. Da lunedì gli uffici del settore Sviluppo del territorio dovranno fare a meno di altri due funzionari, approdati in Provincia. Stefano Cadoni, responsabile del servizio Suape e dipendente comunale da 24 anni, assumerà nell’Ente di via Carboni il ruolo di tecnico agronomo. Mentre Michele Scanu, responsabile dell’ufficio Urbanizzazioni, è stato assunto a tempo indeterminato come tecnico ingegnere.

In attesa che le due figure vengano sostituite, si preannunciano tempi grigi per il settore attività produttive (già ridotto all’osso), che dovrebbe supportare i cittadini nella gestione delle pratiche. A marzo aveva salutato gli uffici il dirigente del settore Sviluppo del territorio, Giuseppe Pinna, sostituito poi da Sara Angius.

La “migrazione” dei dipendenti municipali verso altre amministrazioni non è un fenomeno nuovo. Il 2024 si era aperto con il trasferimento in Regione della dirigente del settore Servizi sociali, Valentina Tagliagambe. Poi era stato il funzionario dell’ufficio Urbanistica, Yuri Iannuzzi, a chiedere la mobilità verso il Comune di Assemini. Una boccata d’ossigeno per gli uffici dovrebbe arrivare con l’assunzione di 14 istruttori amministrativo-contabili: a settembre le prove orali. ( m. g. )

RIPRODUZIONE RISERVATA