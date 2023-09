Altri due femminicidi, strage continua 

Roma. Accoltellate, bruciate vive, stuprate, strangolate, picchiate o colpite da proiettili. Troppo spesso uccise, e vittime di quel termine ormai entrato nell'uso quotidiano, femminicidio, che già conta 86 donne morte dall'inizio dell'anno. Non ce l'ha fatta Anna Elisa Fontana, 48 anni, la donna di Pantelleria data alle fiamme dal compagno Onofrio Bronzolino, di 52 anni, nella notte tra venerdì e sabato. Ed è morta all'alba all'ospedale di Treviso la donna 77enne, Manuela Bittante, accoltellata avant’ieri a Maser dal marito, che si era poi costituito ai Carabinieri.

Anna Elisa, madre di 5 figli, era ricoverata nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Civico di Palermo insieme all'uomo, anche lui con ustioni ma non in pericolo di vita, con cui aveva una relazione da due anni, che l'ha arsa viva al culmine dell'ennesima lite.

Le condizioni della donna erano considerate disperate dai medici, aveva ustioni sul 70% del corpo. Era stata lei stessa, dopo essere corsa nella doccia per spegnere le fiamme, a chiamare i soccorsi.

Anche le condizioni di Manuela erano state definite dai medici disperate. Raggiunta da un profondo fendente al costato, era stata ricoverata al Ca' Foncello di Treviso. L'anziana era tornata a casa sabato sera, dopo settimane trascorse quasi interamente in ospedale, in stato semi-vegetativo, conseguenza di un ictus che l'aveva colpita a luglio. «Sono stato io, la situazione era diventata per me insostenibile», aveva detto il marito, 74 anni, consegnandosi ai militari dell'Arma. L'uomo, in carcere a Treviso, dovrà rispondere a questo punto dell'uccisione della consorte.

È una storia di maltrattamenti ma con un lieto fine quella che viene da Roccella Ionica, dove una giovane di 27 anni era da giorni vittima del compagno di 36 che la chiudeva in casa, permettendole di uscire solo al suo ritorno. Per questo i carabinieri hanno arrestato l'uomo con l'accusa di sequestro di persona. I militari dell'Arma, nel corso di un normale servizio di pattugliamento, sono stati allarmati dalle urla provenienti da una abitazione del centro storico del paese. Quando si sono avvicinati hanno visto la giovane che stava chiedendo aiuto affacciata a una finestra perché era chiusa a chiave in casa. Rintracciato il compagno in possesso delle chiavi e liberata la donna, i carabinieri hanno accertato il racconto della vittima.

E ancora, un uomo di 33 anni, di nazionalità romena, è stato arrestato a Domodossola (Verbano-Cusio-Ossola) dai carabinieri per maltrattamenti alla convivente. A chiedere aiuto è stata la donna che ai militari ha riferito di essere stata picchiata per gelosia: ha riportato lesioni guaribili in venti giorni. All'arrivo dei carabinieri l'uomo, che ha precedenti di polizia, era ancora in casa, visibilmente sotto effetto di alcolici.

RIPRODUZIONE RISERVATA