Altri due defibrillatori saranno installati in paese 

San Sperate sarà ancora più cardioprotetto: altre due realtà del paese donano alla comunità altrettanti defibrillatori esterni automatici (Dae). In paese ce ne sono già tre attivi, tutti lungo l’asse viario principale, la Provinciale 4 che conduce a Cagliari e a Villasor: uno (dalla Sos San Sperate) alla fermata Arst all’angolo con via Sassari, un altro (dono della Pro Loco e del 500 team) in piazza Gramsci e il terzo (acquistato dall’Avis locale) in piazza Croce Santa. L'acquisto dei tre dispositivi salvavita era stato annunciato dalle stesse associazioni in occasione di “Diamoci una mano”, manifestazione organizzata a dicembre 2022 che celebrava le realtà di volontariato del paese, e si dovettero aspettare alcuni mesi prima di vederli montati.

E adesso? Da una delibera di Giunta si evince che ne arrivano altri due: Pgvr circolo Anspi di San Sperate e Pro loco San Sperate hanno acquistato i dispositivi per un valore totale di tremila euro. I due defibrillatori saranno posizionati in piazza Parrocchia in corrispondenza della parete della biblioteca (ex montegranatico) e in via Ciusa in corrispondenza della recinzione del convento dei padri Redentoristi. I dispositivi sarebbero stati consegnati nelle mani del sindaco durante l'edizione 2023 della giornata dedicata al volontariato. “L'installazione, i collegamenti elettrici e la manutenzione della postazioni – precisa la delibera – sarà a totale carico delle associazioni”.

RIPRODUZIONE RISERVATA