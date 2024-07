«Altri cinque anni a Torino» 

TORINO. Alla quarta edizione delle Atp Finals sotto la Mole mancano ancora 110 giorni, ma a Torino si comincia già a guardare a novembre 2024 e pure un po' più in là. «Lo dico subito, il rinnovo dell'evento in Italia è possibile e a breve faremo la nostra migliore proposta per avere le Atp Finals anche nel prossimo quinquennio», ha svelato il presidente Fitp, Angelo Binaghi daTorino. «Stiamo ultimando il confronto con i partner e con gli sponsor, siamo orgogliosi del sostegno del Governo», ha aggiunto, «e siamo fiduciosi di tenere le Atp Finals in Italia». Una fiducia ribadti dal presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio («abbiamo dimostrtato equilibrio verso i campioni perché li abbiamo abbracciati quando serviva così come li abbiamo lasciati concentrare, è questo che ci rende fiduciosi e pronti per fare ancora la nostra parte».

La sede

Nel caso di fumata bianca delle Atp Finals in Italia, sarà ancora sotto la Mole o ci si sposterà a Milano? «Penso che Torino debba avere il prolungamento non solo per riconoscenza, ma anche per le problematiche legate al Covid, che non ha fatto godere appieno della grandezza di questo evento», ha spiegato Binaghi. «Puntiamo ad avere una risposta definitiva a ridosso del torneo». Prima di pensare al quinquennio 2026-’30, però c'è da dedicarsi a questa quarta edizione torinese e i primi dati sui biglietti sono ottimi. «Nel 2018 tentammo questa scalata all'Everest, ora abbiamo visto che è stata la manifestazione indoor più importante nella storia del nostro Paese», ha confermato il dirigente cagliaritano, «e anche i dati di quest'anno lo confermano: abbiamo un grado di riempimento medio che sfiora il 90%, la finale è già vicina al sold-out».

Attesa per Sinner

Tutta la città si prepara al grande evento che si terrà dal 10 al 17 novembre all'Inalpi Arena (nuovo nome): «Sarà edizione importante, i numeri rappresentano un'asticella e a me piace superarla», le parole del sindaco di Torino, Stefano Lo Russo. L'exploit di Sinner metterà ancora più pressione al capoluogo piemontese: «Ormai possiamo definire Jannik come un torinese d'adozione, sappiamo che sarà un altro motivo di preoccupazione organizzativa ma siamo orgogliosi di poterlo gestire molto volentieri», ha spiegato il primo cittadino, «anche perché l'evento vuole essere un esempio di messaggio positivo per tutti i giovani».

