Altri cinquanta milioni  per le strade dei Comuni 

Dalla Regione, intanto, arrivano 50 milioni di euro per le strade dei Comuni della Sardegna. Lo prevede una delibera di Saiu approvata dalla Giunta sulla rimodulazione delle risorse del piano regionale delle opere finanziate con il mutuo infrastrutture. Parte di questi fondi, poco più di 20,3 milioni, saranno utilizzati per lo scorrimento della graduatoria del bando del 2022 dedicato alla manutenzione e al miglioramento della viabilità nei Comuni, Città metropolitane e Province. A questi fondi si aggiungono inoltre 2,7 milioni dal bilancio regionale, per un totale di circa 23 milioni di euro. Grazie al nuovo incremento di risorse sarà possibile ampliare la platea dei beneficiari andando così a soddisfare quasi il doppio delle domande già ammesse ai finanziamenti. Questa misura ha avuto una dotazione economica iniziale di 30 milioni di euro dalla Finanziaria del 2021 a cui è seguito un primo incremento di circa 6,1 milioni.

«Nell’ultimo anno – ricorda la Giunta in una nota - la Regione Sardegna ha destinato una cifra vicina ai cento milioni di euro per finanziare interventi di manutenzione sulla viabilità dei Comuni dell’Isola. Siamo convinti che sia necessario intervenire sulla viabilità interna ai centri abitati, che spesso versa in condizioni disastrose proprio a causa della mancanza di interventi manutentivi». Considerata la natura del programma di spesa che si è andati a rimodulare, «i tempi di trasferimento dei finanziamenti ai Comuni dovranno essere brevi. Il nostro obiettivo è di spendere le risorse rapidamente per consentire di far partire presto i lavori e dare ai cittadini sardi strade migliori e più sicure nel più breve tempo possibile».

