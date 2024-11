Altri brividi: Inter-Arsenal e Stoccarda-Atalanta 

Giorno di sfide incrociate (oggi alle 21) per le due italiane in nerazzurro della Champions. L’Inter ospita l’Arsenal che gli unici punti li ha lasciati a Bergamo (0-0, con rimpianti atalantini), la Dea vola in Germania contro lo Stoccarda capace di vincere allo Stadium contro la Juve. Al di là di possibili raffronti, due avversarie forti e di classifica comparabile con le formazioni di Simone Inzaghi e Gian Piero Gasparini. Sette punti come l’Inter per i Gunners, quattro, uno in meno dell’Atalanta per gli “Svevi”.

A San Siro

«Contro l’Arsenal è la prima di due gare difficilissime. Ragioniamo una partita alla volta, giochiamo nel nostro stadio contro una delle squadre più forti d'Europa, allenata da un grande allenatore come Arteta», ha detto Simone Inzaghi, senza nascondere di sognare due vittorie e di non voler fare un turnover robusto. ma la nuova formula non gli semplifica il compito: «Per noi allenatori è molto più difficile, prima era più semplice, preparavamo sei partite contro tre avversarie, ora devi ragionare su otto avversari diversi. Prima la classifica era delineata dopo tre giornate, adesso sai quanti punti potrebbero servire ma la classifica te la puoi giocare su un gol fatto o subito». Dirige il rumeno Kovacs.

In Germania

Per l’Atalanta il compito è reso più difficile dai punti persi al Gewiss Stadium contro lo stesso Arsenal e soprattutto contro il Celtic (due 0-0). Ma soprattutto ad agitare il sonno di Gasperini è lo Stoccarda: «A Torino hanno disputato la migliore partita di quest'anno. Lo Stoccarda è una squadra robusta e fisica, li ho visti anche nel pareggio contro il Leverkusen. Andare in Germania è sicuramente un'altra grande prova», ammette il tecnico che, come Inzaghi, storce il naso sulla nuova Champions: «C'è la particolarità di questa classifica globale, faccio ancora fatica a capire se sia la soluzione giusta. Non c'è la stessa adrenalina degli scontri diretti». Arbitra lo sloveno Obrenovic.

