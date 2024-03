Altri attacchi russi: a rischio la centrale 

Kiev. La Russia è «in stato di guerra». Al terzo anno di ostilità in Ucraina il Cremlino ha ammesso per la prima volta che la fase «dell’operazione militare speciale» è «di fatto» superata. La responsabilità, è l’accusa, è dell’Occidente sempre più attivo al fianco di Kiev. Questo drastico cambiamento per descrivere il conflitto va di pari passo con l’escalation da parte delle forze d’invasione. E come nei momenti più drammatici che si sono susseguiti dal 24 febbraio del 2022, raffiche di missili e droni si sono abbattuti sulle infrastrutture energetiche ucraine: sette le regioni colpite, almeno cinque vittime, oltre un milione di persone al buio, danni alla rete elettrica e un nuovo allarme alla centrale nucleare di Zaporizhizhia.

Giovedì notte gran parte dell’Ucraina è stata investita da una pioggia di fuoco: 90 missili e 60 droni kamikaze di progettazione iraniana, diretti su decine di impianti energetici, per privare di luce e riscaldamento una popolazione già stremata, ha denunciato Kiev. L’attacco è stato tra i più estesi. I bombardamenti hanno interrotto la fornitura di corrente e gas a Kharkiv e centinaia di migliaia di persone hanno subito blackout da ovest (Khmelnytsky) a sud (Odessa).

