Altri arresti nell’azienda agricola dove Singh perse il braccio e morì 

Latina. Sei mesi dopo la morte di Satnam Singh, il bracciante indiano dissanguato dopo aver perso un braccio sul lavoro, la vicenda ha un nuovo capitolo. In quell'azienda agricola di Borgo Santa Maria c'erano altri sei lavoratori sfruttati, privi di permesso di soggiorno, sottopagati, impiegati in condizioni di sicurezza pessime. I carabinieri ieri hanno arrestato Antonello Lovato - legale rappresentante dell'azienda, già in carcere per la morte di Satnam - e suo padre Renzo, amministratore di fatto della ditta. Sono accusati di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro pluriaggravata. Le indagini sono iniziate il 17 giugno, quando Satnam perse il braccio mentre lavorava nei campi. Non morì nell’azienda ma il giorno dopo in ospedale, dove venne elitrasportato molto dopo l'incidente. Antonello Lovato, infatti, che si trovava lì quando avvenne il fatto, non chiamò subito i soccorsi, bensì accompagnò lui stesso il bracciante davanti casa, abbandonandolo insieme a sua moglie e al braccio amputato.

