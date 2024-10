“Altri animali”, storie di cure e amore in clinica veterinaria 

Storie di cure per gli animali feriti. Ma soprattutto un legame d’amore che si rinnova ogni giorno nella frenesia dell’emergenza di una clinica veterinaria. “Altri animali” è il film che accende i riflettori su un mondo in cui professionalità, competenza e un’infinita dose di passione si intrecciano da oltre vent’anni. Monica Pais e Paolo Briguglio, veterinari e responsabili della clinica Duemari di Oristano, insieme a tutto lo staff sono i protagonisti del lungometraggio, con la regia del documentarista Guido Votano, prodotto da Altri occhi di Cristiano Bortone, nelle sale a fine novembre.

Il film racconta il dietro le quinte di uno dei mestieri che affascinano maggiormente «il sogno di tutti i bambini» spiega il regista. E così la telecamera, discreta e puntuale, per quattro mesi ha seguito passo passo le mille avventure quotidiane che si vivono nella clinica oristanese. Una struttura all’avanguardia in tutta l’Isola che accoglie animali feriti, cani e gatti randagi, quegli animali di nessuno che qui trovano una seconda vita. Scorrono le immagini di una routine sempre diversa perché si va dai semplici vaccini alla Tac, dalle sterilizzazioni a delicati interventi chirurgici a gatti investiti o cani di proprietà, ma anche le cure a qualche volpe scampata da uno dei tanti incendi. La carrellata arriva al cuore con l’assistenza alle tartarughe Caretta caretta intrappolate fra lenze o plastiche e poi liberate in mare; ma anche fenicotteri e altri rapaci rimessi in sesto alla Duemari. «Mi piace aggiustare, restituire funzionalità agli esseri che ne hanno bisogno» spiega Monica Pais, abilissima con bisturi e altrettanto dolce nel prendersi cura di cuccioli indifesi. “Altri animali” segue il flusso del lavoro dei veterinari, dentro e fuori la clinica. E soprattutto racconta dal vero anche il punto di vista di quattrozampe o pennuti che arrivano spaventati, acciaccati e trovano un’assistenza totale, professionale e umana. «Gli animali ci fanno tornare al nostro essere più intimo – osserva Paolo Briguglio – quando un cane si arrabbia o è felice, è come noi quando proviamo quei sentimenti». E allora il segreto è tutto qua, ritrovare quel filo che unisce umani e animali.

