“Altri animali”, in sala il docu-film sui veterinari oristanesi 

Gli occhi magnetici di un gatto randagio del villaggio di San Salvatore (Cabras) spalancano le porte di un universo emozionante e unico. Sono le prime immagini di “Altri animali”, il documentario del regista Guido Votano che in 76 minuti racconta la professionalità e l’amore che si vivono ogni santo giorno alla clinica veterinaria Due Mari di Oristano.

Non conoscono notti o feste, non fanno differenze fra specie ma cercano di salvare tutti gli animali: Monica Pais e Paolo Briguglio, responsabili della struttura e compagni di vita fin da ragazzi, insieme allo staff e ai vari “rottami da aggiustare” sono protagonisti del film che, dopo il debutto nella sale sarde, sta riscuotendo applausi anche nel resto d’Italia. La pellicola, prodotta da Altri occhi di Cristiano Bortone, descrive «quel lavoro pazzesco che consente di avvicinarsi al vero senso della vita» ripete Monica Pais, la veterinaria che, fra le migliaia di animali salvati, ha regalato un’altra vita alla pitbull Palla, la cagnolina trovata nove anni fa con la testa deformata da un laccio stretto alla gola. Nel film si intrecciano tante storie sorprendenti come quella di Palla (protagonista anche dell’ultimo libro della veterinaria), si passa dai cani e gatti fratturati, al coniglio Milo fino a Maia e ai cuccioli appena nati. La telecamera di Votano, discreta e puntuale, per cinque mesi ha seguito le avventure della clinica fra sterilizzazioni e Tac fino a interventi chirurgici complessi. Veterinari in prima linea anche per l’assistenza a un delfino spiaggiato, a una pecora malata fino alle tartarughe e ai cavalli. E ancora i bellissimi rapaci, i fenicotteri e persino i cinghiali. Un racconto in cui il punto di vista degli animali resta sempre centrale accanto a quello dei proprietari. «Lavoriamo con gli affetti delle persone, per le quali il proprio animale potrebbe essere la cosa più importante della vita - spiega Paolo Briguglio - o con un “rottame” di cui non importa niente a nessuno. Noi cerchiamo di salvare tutti». L’impegno è totale da oltre vent’anni, da quando iniziarono solo con «una scrivania, un microscopio e le nostre mani. Oggi è impressionante la quantità di tecnologia che utilizziamo». Strumenti al servizio di ogni animale «sono loro a insegnarci il senso più intimo della vita, ci ricordano che noi stessi siamo animali».

