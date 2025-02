Altri 800mila euro per il ponte di ferro 

La data in cui il ponte di ferro tra Villaputzu e Muravera sarà riaperto al transito ancora non c’è «ma è certo che i lavori andranno avanti in maniera decisa sino al termine». È quanto è emerso durante il vertice convocato dall’assessore regionale ai lavori pubblici Antonio Piu per fare il punto sull’intricata vicenda che ha portato nel dicembre del 2023 alla chiusura improvvisa dell’unico collegamento agevole tra Villaputzu e il Sarrabus. Vertice al quale hanno preso parte l’Anas, il Genio Civile, il sindaco di Villaputzu Sandro Porcu, la Provincia del Sud Sardegna (ente competente sul ponte) ma non l’impresa siciliana che si è aggiudicata i lavori (la Cantieri Edili S.r.l. con sede a Favara) che sta procedendo a rilento.

I fondi

Proprio per sbloccare l’impasse sono stati messi sul piatto altri 800mila euro. «Abbiamo variato le tempistiche per la presentazione di una perizia di variante che permetterà di estendere le lavorazioni – ha spiegato Piu - e consentirà l'aggiunta di alcuni interventi urgenti e funzionali al potenziamento strutturale del ponte».

I fondi sono già disponibili (vanno ad aggiungersi al milione e 700mila euro con i quali la ditta si era aggiudicata i lavori) e nelle prossime settimane dovrebbe essere pronto anche il relativo progetto.

Via libera, fra le altre cose, anche al collegamento con la nuova 125 in località Sant’Angelo: «L’unico obiettivo – ha aggiunto Piu – è di arrivare al più presto alla progettazione del nuovo accesso sulla Statale».

Le reazioni

Per il primo cittadino di Villaputzu Sandro Porcu «la notizia positiva è che i lavori del ponte si concluderanno. Sono soddisfatto del cambio di passo che tutti gli enti stanno dimostrando nel voler risolvere i problemi di viabilità e sullo stato dei lavori sul ponte». Ciò non toglie «il disagio vissuto dalla cittadinanza aggravato, nelle ultime settimane, dalla chiusura della galleria S’Arexini e dalle piogge che stanno costringendo ad una chiusura del guado rialzato. Guado che contiamo di riaprire in questi giorni».

La Provincia

Massimo impegno anche da parte della Provincia del Sud Sardegna: «Stiamo attivando – ha spiegato l’amministratore unico Eugenio Lai – gli strumenti necessari per arrivare alla conclusione di tutto l’iter il prima possibile».

Per capire meglio i tempi sia dei lavori sul ponte (di certo non termineranno a giugno, come da previsioni iniziali) che del progetto della bretella sulla Strada statale 125 Var tutti gli enti coinvolti (Regione, Provincia, Anas, Comune e Genio Civile) si riuniranno di nuovo il prossimo 5 marzo. Tra un mese, insomma, pare di capire, dovrebbero esserci delle date certe.

