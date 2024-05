Altri 50 mila euro per l’area camper: aprirà entro l’estate 

Altri cinquantamila euro (per un totale di 400mila euro) per ultimare i lavori della prima area camper comunale, in località Cala Sinzias. Un incremento della spesa approvato con una perizia di variante che si è reso necessario per il rifacimento della rete fognaria. I lavori sono già in corso e dovrebbero essere ultimati entro l’estate. Subito dopo l’area dovrebbe aprire i battenti. «Stiamo pensando - spiega il sindaco Eugenio Murgioni - di aprire il primo anno in via sperimentale con la gestione diretta del Comune per poi affidare la struttura tramite bando. Contiamo di inaugurarla già questa estate, magari a luglio. Molto dipenderà dal tempo che richiederanno i lavori fognari». Tra i lavori da fare ancora c’è anche la pulizia degli alberi all’interno dell’area: «Un intervento extra - aggiunge - che non era stato programmato. I grandi pioppi hanno bisogno di essere curati e ripuliti».

L’area camper sarà dotata di 34 stalli e avrà, al suo interno, un piccolo punto ristoro. «Il nostro territorio diventerà ancora più ricco e attrattivo», giura Murgioni: «Il turismo itinerante è un fenomeno in grande crescita, che contribuisce ad allungare la stagione turistica, pur necessitando di adeguate aree di stazionamento». Inoltre, per quanto riguarda la tutela dell’ambiente, «sarà tutto molto più ordinato e gli stessi camperisti non potranno più dire che non ci sono aree sosta per loro». (g. a.)

