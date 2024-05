Altri 4mila croceristi in giro per la città sino a mezzanotte 

Dopo il primo sbarco di migliaia di croceristi nelle scorse settimane, questa volta spetta a Costa Crociere attraccare nel molo del porto industriale di Oristano-Santa Giusta. Martedì 28 arriva infatti «la prestigiosa nave da crociera Costa Pacifica, che trasporta quasi 4mila passeggeri - annuncia l’assessore comunale al Turismo, Luca Faedda – La Costa Pacifica, nota per la sua eleganza e per i numerosi servizi offerti a bordo, è una delle navi da crociera più amate dai turisti di tutto il mondo. L’arrivo di un numero così significativo di passeggeri offre un'opportunità unica per Oristano di mettere in mostra le sue bellezze storiche, culturali e naturali».

I turisti da mezzogiorno avranno modo di poter visitare la città ma anche i centri vicini e i tesori della provincia sino a mezzanotte quando la nave ripartirà con a bordo anche una cinquantina di oristanesi verso Palma di Maiorca. «Il Comune, in collaborazione con l'Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna e la Capitaneria di porto, sta lavorando intensamente per garantire che l'accoglienza in città sia impeccabile. Saranno messe in atto diverse iniziative per facilitare l'accesso ai punti di interesse turistico, migliorare la viabilità e assicurare che tutti i servizi siano pronti ad accogliere i visitatori», conclude Faedda. ( m. g. )

