Altri 300mila euro per il centro servizi  

Poco più di 300mila euro per completare il centro servizi della zona industriale di Selargius, in vista dell’apertura attesa da decenni. Ora c’è l’ultimo passaggio con l’affidamento dei lavori per completare il corpo C dello stabile.

All’interno - almeno questo prevedevano gli accordi iniziali - sono previsti uffici postali, sportelli bancari, sale congressi, un ristorante-bar. Ma anche una tabaccheria, una mensa aziendale e un presidio medico a servizio dei circa cinquecento operatori che ogni giorno lavorano nelle decine di capannoni dell’area industriale selargina. Previste anche delle sale espositive che serviranno da vetrina per gli artigiani locali, e uffici per la consulenza aziendale e fiscale. Tutto distribuito in quattro blocchi costruiti su una superficie di 13mila metri quadri, in una posizione strategica vista la vicinanza della 554, ma anche della 131 e del Policlinico universitario.

RIPRODUZIONE RISERVATA