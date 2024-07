«Altri 3 milioni per il rio Pardu» 

C’è un fiume da spostare, ma i lavori sono fermi ormai da 4 anni. A San Gavino il cantiere per tracciare il nuovo corso del rio Pardu è ancora fermo a causa del contenzioso tra la ditta Putzu, che aveva vinto l’appalto (la richiesta di risarcimento sfiora il milione) e il Comune. Ecco perché la nuova amministrazione si è subito messa al lavoro per sbloccare la situazione. «In questo primo mese abbiamo avuto ben quattro incontri con avvocato, direttore dei lavori, progettisti, geometri e uffici comunali per individuare le soluzioni migliori per realizzare quest’opera strategica», dice il sindaco Stefano Altea.

Lo spostamento del rio Pardu di circa 400 metri dal percorso attuale permetterebbe di liberare dai vincoli di assetto idrogeologico una parte delle aree del paese in cui oggi non è possibile costruire o procedere a lavori di ristrutturazione, ma servono nuovi fondi. «Visto l’aumento consistente del costo dell’opera, una volta entrati in possesso della stima aggiornata – aggiunge il primo cittadino –, chiederemo alla Regione un adeguamento del finanziamento per portare a conclusione l’intera opera e non uno stralcio funzionale. Nelle casse comunali ad oggi sono presenti 2 milioni e 300mila euro ma a grandi linee sarà necessario un investimento di almeno 5 milioni. Confidiamo che la Regione sarà sensibile alle istanze del nostro Comune che, per caratteristiche morfologiche, si trova in una situazione di elevato rischio in caso di calamità naturali, come la drammatica esperienza del novembre 2013 ci ha ben insegnato». Il sindaco aggiunge. «Lo spostamento del rio Pardu – conclude Altea – è un’opera fondamentale sia per la sicurezza della popolazione che per il rilancio economico del territorio. Consentirebbe infatti di liberare alcune aree dal vincolo idrogeologico e conseguentemente favorire nuove costruzioni o ampliamenti di quelli esistenti». Una strategia, quella dello spostamento del corso d’acqua, che è stata condivisa da tutte le ultime amministrazioni comunali. Ora bisognerà attendere per conoscere i tempi necessari alla riprendere dei lavori.

RIPRODUZIONE RISERVATA