«Altri 3 miliardi per il Ponte sullo Stretto» 

Ancora fondi per quasi tre miliardi al ponte sullo Stretto. La Lega torna all’assalto sul suo cavallo di battaglia con un emendamento alla manovra che prevede una dote all’infrastruttura di circa 14,7 miliardi fino al 2032, di cui 7,7 miliardi presi delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione. Un’ipotesi che fa subito gridare allo scandalo le opposizioni, Pd in primis. «Un nuovo spreco di risorse pubbliche per il giocattolo di Salvini», va all’attacco la capogruppo dem Chiara Braga stigmatizzando anche il fatto che si prenda dai fondi di coesione «i pochi finanziamenti rimasti alle regioni del Sud». «Levano i soldi al trasporto locale per darli al Ponte», criticano anche da M5S. Ma non è solo il partito di Salvini ma tutta la maggioranza a farsi sentire con il proprio carico di richieste alla legge di bilancio. Forza Italia dà battaglia sulle pensioni e la casa. E Fratelli d’Italia rilancia sulla previdenza ma anche sulla scuola con una proposta che opposizioni e sindacati (Cisl a parte) definiscono «choc» in favore delle scuole paritarie. La fase di presentazione degli emendamenti alla manovra, come di consueto, è un'occasione di posizionamento per le forze politiche. Molte delle proposte sono destinate a rimanere solo sulla carta con il meccanismo dei segnalati e dei super-segnalati. Ma, fino a quel momento, lo spazio è alle richieste.

