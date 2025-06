Altri 29 grifoni spiccano il volo per ripopolare il cielo del Gerrei 

C'è un angolo di Sardegna dove il cielo torna a popolarsi di grandi ali aperte. A Villasalto, nel cuore del Gerrei, 29 grifoni hanno finalmente ritrovato la libertà. È l’ultima tappa di un lungo lavoro portato avanti grazie al progetto europeo Life– Safe for Vultures, che da anni sta riportando questi magnifici avvoltoi a sorvolare i cieli sardi.

Quella di quest’anno è stata la liberazione più numerosa finora: 29 esemplari che si aggiungono ai 12 liberati nel 2023, ai 15 del 2024 e ai 22 dello scorso autunno.

In pochi anni, grazie al lavoro di Forestas, del Corpo Forestale, dell’Università di Sassari e di tanti altri enti e associazioni, la popolazione dei grifoni in Sardegna sta crescendo in modo sorprendente. Si stima infatti che oggi ci siano oltre 300 esemplari sull’isola, un numero che solo qualche decennio fa sembrava irraggiungibile. Ora, questi 29 giovani grifoni si stanno ambientando nei cieli del Gerrei. Alcuni sono già stati avvistati a centinaia di chilometri di distanza, grazie ai trasmettitori Gps che permettono di seguirne gli spostamenti in tempo reale.

Non mancano però gli imprevisti lungo il cammino. È il caso di Perdas, un giovane grifone che, mentre tentava di posarsi su un guard rail lungo la statale 131 nei pressi di Giave, è stato sfiorato da un’auto in transito. Fortunatamente, grazie al rapido intervento del Corpo Forestale, dell’Anas e della Polizia di Stato, l’animale è stato soccorso in tempo e trasportato al Centro di recupero Forestas di Bonassai, dove ora è in osservazione. (s. m.)

