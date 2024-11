Altri 24 miliardi destinati all’Ucraina 

Mosca. Altri 24 miliardi di dollari: questo l’ammontare degli aiuti che, secondo alcuni media americani, il presidente americano Joe Biden vorrebbe assicurare all’Ucraina, con relativo appello al Congresso, prima di lasciare la Casa Bianca. Un modo per ricostituire le scorte di armamenti statunitensi che si sono ridotte con le precedenti forniture e per rafforzare il sostegno militare a Kiev, in vista di un possibile cambiamento di rotta della nuova amministrazione di Donald Trump. Ma se il presidente eletto non ha commentato, ad esprimere un laconico giudizio negativo ci ha pensato Elon Musk. «Questo non va bene», ha scritto su X.

Le parti si preparano comunque a fare i conti con la nuova amministrazione che tra meno di due mesi si insedierà a Washington e a prendere in considerazione le sue tanto attese proposte per una soluzione negoziata del conflitto. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha ribadito che «solo un sostegno costante all’Ucraina e una pressione crescente sulla Russia» potranno garantire «una pace sostenibile e affidabile». Ma dietro alle frasi di rito, Kiev comincia a far trapelare segnali su quali potrebbero essere le eventuali concessioni. Lo stesso Zelensky nei giorni scorsi ha fatto capire che l’Ucraina non può permettersi di «perdere decine di migliaia» di soldati per puntare a una riconquista della Crimea.

