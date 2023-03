Altri 200 mila euro per il campo sportivo comunale di San Giovanni Suergiu: i fondi in arrivo dalla legge finanziaria regionale del 2023 si aggiungono ad altri 200 mila euro che furono assegnati nel 2021 dalla Regione direttamente alla società sportiva Fermassenti, che utilizza costantemente l’impianto di via Vittorio Emanuele.

«Con questa nuova dotazione – spiega la sindaca Elvira Usai – l’amministrazione comunale si impegna a proseguire con futuri lavori di sistemazione dell’impiantistica. Ovviamente non ci fermeremo: chiederemo ulteriori risorse per realizzare il campo sintetico e gli altri spazi collaterali al terreno di gioco. La tradizione calcistica nel nostro paese lo merita – conclude la sindaca – e noi siamo impegnati in questo obiettivo».

I presidente della Fermassenti, Antonio Massenti, considera i fondi stanziati dalla finanziaria regionale «necessari per la crescita della nostra società, che conta circa 200 tesserati». Gli interventi previsti, aggiunge Massenti, «sarebbero un’esigenza primaria per sviluppare il settore giovanile, per cui serve avere dei campi in erba sintetica, anche da un punto di vista del risparmio dei costi e di manutenzione».

RIPRODUZIONE RISERVATA