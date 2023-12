Altri 1800 pazienti senza medico 

Il nuovo anno apre con un medico di medicina generale in meno a Sant’Antioco. Va in pensione Luigi Longu, conosciuto da tutti come Gino, dopo 36 anni di assistenza continua ai suoi pazienti.

Scoperti

Sono 1.800 persone che vanno ad aggiungersi all’elenco dei “senza medico” e che fanno intravvedere in prospettiva nulla di buono per i prossimi anni quando ad andare in quiescenza saranno altri due medici. «È il mio unico rammarico - precisa il dottor Longu - ho la consapevolezza di non aver mai abbandonato i miei pazienti, soprattutto i cronici e gli allettati. Nemmeno a Natale o in altre festività. Alla chiamata, ho sempre risposto». I medici di Sant’Antioco avevano formulato una proposta all’azienda sanitaria locale, quella di ripartire i pazienti a fronte di un compenso orario di 100 euro, ma non hanno mai trovato risposta da parte della Asl che invece si sta adoperando per una sostituzione a tempo da parte di medici disponibili provenienti da altre località, a 60 euro l’ora.

Il futuro

«È una fase difficile per la medicina di base a livello nazionale ormai. Per quanto ci riguarda credo che la proposta del progetto “ascot” (ambulatori straordinari di comunità) da parte della Asl sia una buona soluzione - ha detto il sindaco Ignazio Locci - che supporterà la mancanza di un ulteriore medico nel nostro comune. Sappiamo che ci sono medici che daranno gambe al progetto. Occorre tuttavia una visione del futuro che ci mette davanti nuovi sistemi di continuità assistenziale e della medicina di base. Mentre ci occupiamo della contingenza del momento nel nostro Comune, guardiamo al futuro del territorio di cui tutti abbiamo il dovere di occuparci nell'interesse della comunità”. Mentre Gino Longu ha assicurato che lavorerà fino alla mezzanotte del 31 dicembre, dalla direzione della Asl rispondo al quesito sugli interrogativi per il futuro. «Per dare continuità assistenziale si pazienti di Sant’Antioco che resteranno senza il medico di famiglia, la Asl Sulcis ha in corso una trattativa aperta alla medicina generale del territorio che prevede un finanziamento regionale dedicato e l’utilizzo a rotazione della casa della salute da parte degli altri medici del territorio che abbiano aderito al progetto”.

RIPRODUZIONE RISERVATA