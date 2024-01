Altri 1.800 cittadini senza cure 

Nuovo terremoto sulla sanità nel Guilcier e Barigadu. Il 2024 è iniziato con altri 1.800 cittadini che si sono trovati senza medico di base dopo che, il 31 dicembre, ha chiuso l’ambulatorio con sede a Ghilarza Manuela Pitzalis, trasferitasi in un’altra provincia. Una brutta sorpresa per i suoi assistiti che, dall’oggi al domani, si sono trovati privi di medico di base e questo nonostante la comunicazione della dottoressa alla Asl 5 risalga al mese di ottobre. E ora i 1.800 cittadini si dovranno affidare all’Ambulatorio straordinario di comunità territoriale.

L’emergenza

Dopo il Terralbese è dunque di nuovo emergenza anche nell’Alto Oristanese, oltretutto in un territorio dove gli anziani costituiscono la maggioranza della popolazione. Tante le proteste e i disagi da parte dei pazienti.

«Dal 31 dicembre siamo rimasti senza medico e senza ricevere alcvuna comunicazione dalla Asl – evidenzia Mariangela Corona - Tutti abbiamo diritto all’assistenza e c’è chi ha anche maggiori necessità perché segue terapie salvavita. Adesso come dobbiamo fare?».

«Situazione grave»

Parole dure da Giuseppino Canu , medico di base a Ghilarza e Sedilo e segretario provinciale della Fimmg: «La situazione è grave. Si sapeva da oltre due mesi che la collega sarebbe andata via e non è stato fatto niente se non un bando che non ha prodotto risultati. I medici non si cercano così. Si potrebbero coinvolgere medici giovani, offrendo incentivi, oppure si potrebbe far rientrare temporaneamente dei colleghi andati in pensione e che darebbero la propria disponibilità. Ieri ho fatto tante ricette a pazienti non miei, rimasti privi di assistenza ma non si può andare avanti così. E la soluzione non può essere la guardia medica o gli Ascot che non stanno funzionando come dovrebbero».

Canu incalza: «È da anni che noi medici lanciamo l’allarme su quanto sarebbe accaduto adesso, ma non siamo stati ascoltati. L’impegno da parte della Asl 5 doveva essere diverso. Il rischio ulteriore è che adesso anche i medici presenti sul territorio, sovraccarichi di lavoro, abbandonino la professione».

La replica

«Noi ci siamo attivati subito, proponendo un bando attraverso Ares – spiega il manager, Angelo Maria Serusi - Non è un problema di tempi, ma di medici che non vogliono andare sul territorio. È così in tutta Italia. Proprio per sopperire a queste situazioni abbiamo attivato gli Ascot, che sono un palliativo e su base volontaria. Ora con altre 1.800 pazienti senza medico abbiamo chiesto già disponibilità ai professionisti che prestano servizio negli Ascot per garantire almeno altri due, o meglio tre giorni di apertura a Ghilarza. Speriamo che accettino».

