Altri 170 parcheggi nella struttura di piazza Nazzari 

In piazza Nazzari, dove sarà trasferito provvisoriamente il mercato civico di San Benedetto gli operai lavorano senza soste. I box di vendita iniziano a prendere forma e il sindaco Truzzu annuncia la presa in carico di un nuovo parcheggio a Sant’Alenixedda da 170 posti. Il conto alla rovescia per il nuovo mercato di San Benedetto è scattato. Prima però è necessario trasferire i 180 concessionari nell’area di piazza Nazzari dove sarà realizzata una struttura provvisoria che resterà in funzione per circa due anni e mezzo (sino al 2026) la durata prevista per la ristrutturazione del vecchio mercato che sarà resa possibile da un finanziamento da 38 milioni di euro del Pnrr. Tra marzo e maggio dell’anno prossimo è previsto il trasferimento dei 180 operatori di San Benedetto che nella struttura provvisoria avranno spazi adeguati e a norma.

Entro dicembre di quest’anno dovrà essere aggiudicata la gara d’appalto. Per non perdere i finanziamenti i collaudi dovranno essere completati entro il 2026. Tecnici e assessori assicurano che sarà fatto di tutto per alleviare i disagi di clienti e operatori che potranno utilizzare i parcheggi ancora chiusi e quelli del parco Della Musica.

