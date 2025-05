Altre tre spiagge a numero chiuso 

Spiagge sì ma non per tutti: nel Sarrabus il modello del numero chiuso sperimentato dal Comune di Villasimius a Punta Molentis e Porto Sa Ruxi ha fatto scuola. Grosse novità in arrivo per chi frequenta il mare di Muravera: «A partire da fine giugno, al massimo i primi di luglio, scatterà il numero chiuso nelle spiagge di Piscina Rei, Tziu Franciscu e Monte Nai», annuncia il sindaco Salvatore Piu.

Contava di fare altrettanto, a Cala Pira, il sindaco di Castiadas Enrico Murgioni, ma il protrarsi dei lavori per la realizzazione di una nuova area parcheggi l’ha costretto a rinviare: «Sarà per l’anno prossimo», dice.

Tutela ambientale

Il principio è la tutela delle spiagge, ecosistemi delicati: la sempre crescente presenza di turisti significa più sabbia che sparisce, portata via sia volontariamente (succede ancora) sia involontariamente, granello per granello, andando via dal litorale senza essersi sciacquati i piedi o aver scosso con cura il telo da mare in spugna. Fra i sindaci dei Comuni costieri del Sarrabus quello di Muravera non fa mistero di considerare una realtà già incombente il fenomeno dell’overtourism o sovraffollamento turistico. L’aveva annunciato, di voler limitare gli accessi in alcune spiagge, e ora ci siamo. «Il numero massimo di persone che potranno accedere a Piscina Rei, Tziu Franciscu e Monte Nai – confida Piu – non è ancora stato stabilito. Sarà parametrato in base ai posti auto a pagamento che abbiamo istituito sia in paese sia a Costa Rei e che abbiamo affidato in gestione a una società».

Strisce blu

Spulciando fra i provvedimenti riportati nel sito internet del Comune, gli stalli a pagamento in riva al mare saranno in tutto 500: 12 in via Ichnusa (parchetto comunale), 14 in via Colombo (lato destro verso via delle Rose, di fronte al ristorante “Su Nuraxi”), 118 in via Ichnusa (42 di fronte a piazza Mercato più altri 76 di fronte all’hotel “Il Vascello”), 46 in via delle Ginestre (lottizzazione Monte Nai), 71 in via delle Tuie (lottizzazione Turagri), 54 di fronte al villaggio Rey beach, 16 in via della Ferula, 169 alla lottizzazione Rei sole. Si pagherà, a pieno regime, dal primo giugno al 30 settembre e le tariffe sono già stabilite: in auto 6 euro mezza giornata e 10 la giornata intera; in moto 4 e 7 euro; in camper 9 e 15. I residenti potranno aggiudicarsi l’abbonamento annuale per 50 euro, i proprietari di seconde case per 70; previsti anche abbonamenti settimanali (60 euro per le auto, 42 per le moto, 90 per i camper).

Appuntamento al 2026

Mentre Villasimius, con le sue due spiagge già a numero chiuso, al momento non prevede di istituirne altre, da Castiadas il sindaco Eugenio Murgioni conferma che per Cala Pira si dovrà giocoforza attendere la fine dei lavori in corso. Fanno parte di un appalto da un milione e mezzo di euro che preve la realizzazione di aree per la sosta a pagamento non solo a Cala Pira ma anche a San Pietro e Santa Giusta (dove saranno pronte per la stagione turistica ormai imminente). «Ci sono anche da sistemare delle passerelle per la piena accessibilità e protezioni per il sistema dunale. Sarà per il 2026», conferma il sindaco. Il numero di accessi massimi a Cala Pira, in compenso, è già fissato: mille bagnanti al giorno. «La spiaggia è piccola e delicata – rimarca Murgioni – e in piena stagione c’è il pienone: contenere gli accessi è necessario per proteggere le dune e per fare stare bene chi le frequenta».

