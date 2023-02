«Altre telecamere contro ladri e vandali» 

Dai furti nelle case alle auto avvolte dalle fiamme, ai raid vandalici e l’abbandono dei rifiuti. La soluzione? Accendere altre telecamere. A richiedere il potenziamento del sistema di videosorveglianza sono i sindaci di Cabras, Zeddiani, Ollastra, Baressa e Villaurbana anche dopo le tante richieste da parte dei cittadini che non dormono sonni tranquilli.

La Prefettura

Il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto Fabrizio Stelo, si è riunito per approvare i progetti che prevedono l’installazione di nuove telecamere, passo obbligatorio per poter chiedere le risorse al ministero. «I sistemi di videosorveglianza risultano sempre più strategici per la prevenzione e il contrasto ai fenomeni criminosi – sottolinea Stelo – è perciò importante rafforzare e implementare le azioni integrate di salvaguardia, con l’obiettivo di un maggior controllo del territorio e sicurezza urbana».

Il controllo

Il sindaco di Cabras, Andrea Abis, spera di avere le risorse chieste per aumentare gli “occhi” in più zone del paese, ma anche lungo la costa del Sinis dove durante l’estate vengono svaligiate tantissime auto: «È necessario potenziare il controllo delle aree periferiche diventate il ritrovo di giovani spesso autori di atti vandalici. Ma vogliamo potenziare anche altre zone del centro dove in pochi mesi sono state incendiate due auto. Come non possono non esserci le telecamere lungo le spiagge: abbiamo chiesto l’impianto con la lettura delle targhe».