Altre risorse per l’asilo di Is Corrias 

Ultimo step di lavori nell’asilo nido di Is Corrias, quartiere satellite di Selargius. Dopo l’intervento di restyling generale, finanziato con risorse del Pnrr, il Comune stanzia ulteriori risorse - 65mila euro - e approva il progetto per l’adeguamento sismico della struttura scolastica di via Gallura, chiusa ormai da anni. Il documento - che prevede il rinforzo di travi e pilastri dello stabile - è stato appena approvato dalla Giunta.

Poi - imprevisti permettendo - il nido dovrebbe essere pronto per accogliere i bambini del quartiere di Is Corrias. Lì dove i cancelli sono stati chiusi sei anni fa, tutto sbarrato - a detta del Comune - per mancanza di bambini: troppo pochi per poter sostenere i costi della gestione affidata a una cooperativa. Un problema che ha costretto l’amministrazione ha ridimensionare l’offerta degli asili in città da tre a due, con le sole strutture di via Einaudi e via Serpeddì rimaste aperte. Adesso l’obiettivo del Comune è riaprire l’asilo da settembre 2025.

RIPRODUZIONE RISERVATA