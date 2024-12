Altre due vittime e diversi feriti nel corso dell’anno 

Il bollettino dei morti in incidenti di caccia quest’anno in Sardegna registra dunque nuovi nomi, che si aggiungono alla lista di altre vittime e di feriti nel corso dell’anno che sta per finire.

Una battuta di caccia nelle campagne di Sedilo, a inizio novembre era costato la vita a Filippo Vidili, il maniscalco e sartigliante cinquantenne centrato da una fucilata esplosa per errore da un compagno di battuta.

Un altro incidente di caccia mortale era invece accaduto a metà gennaio nelle campagne di Teulada, a Is Cannoneris. Era costato la vita all’imprenditore Massimiliano Sabiu.

Tornando a inizio novembre, si era sfiorata la tragedia a Laconi (un cacciatore si era ferito con la sua stessa arma), a Perdasdefogu e anche a Siligo, dove un uomo con la doppietta era stato investito da un masso. C’è poi un cacciatore di Siniscola che, a fine novembre, è stato raggiunto a una spalla da una rosa di pallini partita per errore dal fucile di un compagno, nelle campagne tra Posada e Siniscola. Negli ultimi giorni del mese, un’altra scarica di pallini ha raggiunto a una gamba e ai glutei un 44enne di Mores nel territorio di Thiesi. Ancora in novembre un incidente di caccia aveva causato il ferimento di un 62enne di Sestu, raggiunto a un polpaccio e trasportato in ospedale dall’elicottero del 118. Il bollettino di novembre vede anche il ferimento di un uomo di 64 anni di Perdasdefogu nelle campagne del suo paese e di un 50enne cui è partito un colpo di fucile che lo ha raggiunto al volto.

Risale invece a fine gennaio il ferimento di un cacciatore tempiese di 29 anni, che ha riportato lesioni a un polpaccio e a una mano mentre partecipava a una battuta alle falde del monte Limbara. Nel primo mese dell’anno un altro incidente nel corso dell’attività venatoria, anche se in questo caso non c’entrano le armi da fuoco: durante una battuta di caccia nelle campagne di Villa San Pietro, un giovane di 24 anni era caduto in un dirupo riportando lesioni gravissime.

Nell’ultimo giorno del 2023, tra Bortigiadas e Perfugas, un esperto cacciatore di 55 anni era stato caricato da un cinghiale, che lo aveva ferito alle gambe.

RIPRODUZIONE RISERVATA