Altre due settimane d’acqua per gli orti 

È arrivata la proroga per il comparto orticolo di Isili: l’acqua sarà erogata fino al 15 di ottobre e gli orticoltori tirano un sospiro di sollievo. Si continua a lavorare, dunque, proprio quando la stagione è al suo massimo. Gli enti gestori si sono riuniti la scorsa settimana e hanno concordato che il livello attuale del Flumendosa consente il pompaggio dell’acqua fino metà ottobre. A quel punto, annuncia il sindaco di Isili Luca Pilia, «si farà un’ulteriore verifica per un’eventuale proroga aggiuntiva sino a fine mese».

Il comparto

Con i suoi 300 ettari di comparto irriguo per la maggior parte coltivati, l’attività orticola è diventata una colonna portante per l’economia isilese e del circondario, dando di che vivere a decine e decine di famiglie senza contare la manodopera stagionale, composta in prevalenza da stranieri benché gli addetti locali non manchino. Sono una trentina le aziende operative in questo settore: alcune lavorano nei campi da diverse generazioni, altre sono di nuova costituzione, nate dalla volontà di alcuni giovani di investire le proprie risorse e il proprio sapere nella terra. «La piana del Sarcidano – sottolinea Alessandro Serra della Coldiretti – è determinante in termini di prodotti, di qualità e di occupazione. Servono investimenti e potenziamenti. La proroga non sarà sufficiente per concludere la stagione orticola: bisogna proseguire almeno fino alla prima decade di novembre».

Le criticità

Un settore d’eccellenza, quello isilese, ma con diversi problemi. Il sistema di irrigazione a pioggia consente di ottimizzare l’uso dell’acqua, ma il livello di piovosità è diminuito e questo influisce sulla bassa capacità degli invasi. Un altro problema riguarda il calo della manodopera locale, mentre è aumentata quella straniera, un tempo costituita in prevalenza da rumeni mentre adesso ci sono braccianti provenienti dall’Africa, indiani e cingalesi. «È mancato il ricambio generazionale», osserva Serra: «È un effetto del calo demografico delle zone interne. Quanto al problema dell’acqua, bisognerebbe intervenire per interconnettere il lago di Is Borrocus così da garantire il prosieguo della stagione».

Il Consorzio

Anche Efisio Perra del Consorzio di Bonifica conferma l’importanza strategica del distretto irriguo di Isili nord: «Si inserisce in canali commerciali complementari rispetto ad altri territori regionali e garantisce occupazione e quindi presidio del territorio e contrasto allo spopolamento. La proroga, nel contesto di crisi idrica di questi anni, va nella direzione di completare i cicli colturali. Occorre però migliorare l’interconnessione degli invasi per garantire la risorsa a un territorio che ha bisogno di programmazione e pianificazione delle coltivazioni». Perra loda i produttori isilesi: «In maniera virtuosa – sottolinea – stanno risparmiando l’acqua loro assegnata. Quest’anno circa 150 ettari sono stati irrigati con un utilizzo di poco più di 500 mila metri cubi di acqua».

Il ruolo del Comune

L’amministrazione comunale sta facendo la sua parte: «A breve – annuncia il sindaco Pilia – interverremo di nuovo sulla viabilità rurale. Sono stati completati i lavori della strada per la colonia penale, dove sorgono varie aziende. Ora contiamo di fare nuovi interventi proprio per venire incontro ai tanti orticoltori».

Sonia Gioia

RIPRODUZIONE RISERVATA