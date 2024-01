In “frontale”, in via Vesalio a Cagliari, hanno perso la vita due 19enni. Thomas Frau, al volante, nell’impatto è morto sul colpo. Federico Cubeddu, che viaggiava accanto, è spirato qualche ora dopo in ospedale. Ferito un altro ragazzo. Le vittime erano di Quartu. I ragazzi viaggiavano contromano. Per il conducente dell’altro veicolo, 44 anni, prognosi di 30 giorni.

