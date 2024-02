Altre due auto incendiate vicino all’asilo 

Carcasse di auto incendiate vicino al cortile di un asilo nido. Fino a un mese fa era solo una, poi sono stati dati alle fiamme altri due veicoli nella piazza Lao Silesu, proprio nei pressi dell'asilo frequentato da tanti bambini. Un'auto è stata già portata via dal carro attrezzi, le altre due invece ci sono ancora, compresa quella incendiata un mese fa. Nella zona giurano che si tratta di auto di persone che non hanno fatto nulla di male.

Le carcasse stazionano in bella vista nello sterrato della piazza e ovviamente i genitori che accompagnano i figli all'asilo adiacente storcono il naso: «Per fortuna essendo molto piccoli non si rendono conto del degrado attorno a loro», dice Catia Cambarau, mamma del quartiere, «ma l'immagine di un asilo ristrutturato da poco, con il prato verde nel giardino ben curato, stride con le auto bruciate. Poi ci sono rifiuti e cartacce», aggiunge la donna. Sempre in piazza Lao Silesu fino a poco tempo fa c'erano altre carcasse di mezzi incendiati ma sono state portate via dal Comune. I genitori chiedono che i bambini possano andare all'asilo senza essere circondati dal degrado.

