Altre due auto in fiamme nella notte 

Altre due auto danneggiato dal fuoco in città. Le fiamme hanno aggredito una Golf in via Mercantini, propagandosi poi a una Fiat Panda parcheggiata poco distante. L'allarme è stato dato dai residenti e da alcuni automobilisti con l'immediato arrivo di una pattuglia del Nucleo radiomobile della Compagnia dei carabinieri e dei Vigili del fuoco che hanno circoscritto e spento il rogo, mettendo poi il sito in sicurezza.

I carabinieri che agiscono al comando de tenente Ignazio Cabras, hanno avviato le indagini. In merito non sono trapelate indiscrezioni. Sul posto pare non siano state rilevate tracce di liquido infiammabile. Quello che è certo è che il fuoco si è sviluppato su uno dei due mezzi parcheggiati dalla sera prima, raggiungendo poi l'auto lasciato in sosta accanto.

Nella prima fase delle indagini i carabinieri hanno cercato di individuare qualche testimone e soprattutto hanno verificato la presenza di telecamere private che potrebbero fare chiarezza su quanto accaduto, in particolare sulla causa dell’incendio e le eventuali responsabilità. Una indagine che al momento non esclude alcuna ipotesi. Accertamenti tecnici sono stati effettuati anche sui mezzi danneggiati per verificare anche l’ipotesi del cortocircuito sulla prima auto andata a fuoco.

Di certo c’è che dopo un periodo di tregua l’allarme per le auto incendiate è di nuovo alto. Due giorni fa un’altra auto è stata danneggiata dal fuoco in una strada del litorale quartese dove era stata parcheggiata dalla sera prima. Le indagini anche in questo caso sono ancora in corso.

