Altre due auto distrutte in un incendio  Aumenta la preoccupazione tra i cittadini 

Non si ferma la scia di fuoco a Pirri. Nella notte, in via Riva Villasanta, due auto parcheggiate sono state gravemente danneggiate in un incendio poi spento dai vigili del fuoco. Non sarebbero state trovate tracce evidenti per far pensare a un’azione dolosa ma i dubbi restano. Sul posto gli agenti della Squadra volante che hanno avviato le indagini. L’eventuale presenza di sistemi di videosorveglianza potrebbe essere utile per capire se a far partire le fiamme sia stato qualcuno.

Inevitabilmente aumenta il livello di preoccupazione degli abitanti di Pirri. Gli incendi di auto sono stati numerosi negli ultimi mesi. L’ultimo è di due settimane fa, in via Asfodelo. A metà novembre c’era stato un altro rogo tra via Corridoni e via Lorenzo il Magnifico: un’auto è andata distrutta e le fiamme hanno danneggiato gravemente la facciata di una palazzina. Gli inquilini hanno temuto che il fuoco raggiungesse l’interno delle abitazioni. E a ottobre due vetture erano andate in cenere in via degli Astri e a Barracca Manna. Non solo incendi però: gli abitanti sono preoccupati anche per i numerosi furti su auto e per gli atti vandalici. (m. v.)

