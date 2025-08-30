Altre diciannove partite tra ottavi e sedicesimi 

Altre 7 partite in Eccellenza e 12 in Promozione: è il programma odierno della Coppa Italia. Le gare delle squadre del massimo campionato regionale sono previste alle 17 e sono tutte di andata degli ottavi di finale. Si tratta di Atletico Uri-Ossese, sfida tra un club proveniente dalla Serie D e i vincitori dell’ultima Supercoppa regionale; Lanusei-Villasimius, coi padroni di casa neopromossi e gli ospiti protagonisti di una sontuosa campagna acquisti; Tortolì-Nuorese, con gli ogliastrini che hanno vinto la finale playoff di Promozione e i barbaricini che puntano a una stagione da protagonisti; Carbonia-Iglesias, derby sulcitano che non ha bisogno di presentazioni; Calangianus-Tempio, altro derby storico, in questo caso gallurese; Ferrini-Sant’Elena, scontro tra Cagliari e Quartu; e Taloro-Buddusò, cioè tra chi è in Eccellenza da 25 anni e chi vi è appena arrivato.

In Promozione due partite fanno parte di altrettanti triangolari: Pirri-Selargius (riposa il Vecchio Borgo Sant’Elia) e Baunese-Cannonau Jerzu Picchi (riposa il Castiadas). Le altre sono gare di andata dei sedicesimi di finale. Dopo il successo 2-1 dell’Atletico Bono sul Bonorva venerdì, oggi si giocano tra le 16,30 e le 18 Cus Cagliari-Uta (originariamente era un triangolare ma l’Atletico), Ovodda-Tonara, Terralba-Freccia Parte Montis, Alghero-San Giorgio Perfugas, Arzachena-Luogosanto, Castelsardo-Coghinas, Li Punti-Campanedda, Ozierese-Tuttavista, Stintino-Usinese, Bosa-Macomerese.

