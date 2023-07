Altra fumata nera per i diritti tv 

Milano. Ancora un nulla di fatto sul fronte dei diritti tv per la Lega di Serie A per il 2024-2029. Dopo aver ricevuto le offerte definitive da parte di Dazn, Mediaset e Sky, l’assemblea dei club andata in scena ieri ha deciso di prendersi altro tempo per valutare la situazione e assumere eventualmente una decisione.

«La Lega Serie A ha concluso il secondo round di trattative private con la ricezione delle offerte migliorative da parte dei tre broadcaster: Dazn, Mediaset e Sky», hanno spiegato i vertici della stessa Lega in una nota, «come previsto dalle norme dell’Invito a offrire, le offerte ricevute restano valide e vincolanti fino al prossimo 15 ottobre. Nell’attesa la Lega Serie A e le società continueranno a lavorare con l’obiettivo di massimizzare il valore dei propri diritti audiovisivi».

L’incontro è durato cirda mezz’ora e non sono state rese note le cifre delle offerte che, a questo punto, si cristallizzano: la scadenza per le trattative private è fissata per il 2 agosto e lo slittamento della decisione a dopo quella data rende impossibili eventuali modifiche. Se i club dovessero respingere le proposte, saranno aperte le buste con le offerte delle società (sei) in corsa per creare il canale ufficiale della Lega.

